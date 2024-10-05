Под Гродно пенсионер подделал удостоверение инвалида для бесплатного проезда. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Гродненской области.
Из материалов дела следует, что 66-летний обвиняемый в июле 2024 года, находясь по месту жительства, умышленно и собственноручно в удостоверении, которое было выдано на его имя, поверх первоначальной записи «третья» группа написал «вторая».
Отмечается, что для того, чтобы получить бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования на пригородных маршрутах в регулярном сообщении, мужчина исправленный документ предъявил в июле 2024 года в дизель-поезде «Гродно — Узбережь».
Однако при проверке документов билетный кассир усомнилась в подлинности документа. Говорится, что Гродненская транспортная прокуратура направила в суд Гродненского района уголовное дело по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса.
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