На Ставрополье задержали блогера Тринадцатого

Ранее информация о задержании появилась в Telegram-канале блогера. Сообщается, что Гузенко доставили в отдел полиции.
«Его задержали, да, он был в центре города», — сказал собеседник агентства, добавив, что блогер ранее отправился в зону СВО из-под домашнего ареста.
ТАСС запросил комментарий о произошедшем в краевом управлении МВД.
5 октября в Новопавловске Ставропольского края проходит праздник в честь Дня города. В центре города организованы патриотические мероприятия, ярмарка, выступления народных коллективов и праздник для детей.