Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ставрополье задержали блогера Тринадцатого

СТАВРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом Тринадцатый, освещающий ход специальной военной операции, задержан во время праздника в городе Новопавловске на Ставрополье. Информацию ТАСС подтвердили в оперативных службах округа.

Источник: РИА "Новости"

Ранее информация о задержании появилась в Telegram-канале блогера. Сообщается, что Гузенко доставили в отдел полиции.

«Его задержали, да, он был в центре города», — сказал собеседник агентства, добавив, что блогер ранее отправился в зону СВО из-под домашнего ареста.

ТАСС запросил комментарий о произошедшем в краевом управлении МВД.

5 октября в Новопавловске Ставропольского края проходит праздник в честь Дня города. В центре города организованы патриотические мероприятия, ярмарка, выступления народных коллективов и праздник для детей.