На Ставрополье задержали блогера Тринадцатого

СТАВРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом Тринадцатый, освещающий ход специальной военной операции, задержан во время праздника в городе Новопавловске на Ставрополье. Информацию ТАСС подтвердили в оперативных службах округа.