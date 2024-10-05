«Просто торт же хотели вынести»: день рождения известных уфимских блогеров закончился выездом МЧС

День рождения известного уфимского блогера Ирека Хафизова закончился вызовом в караоке-бар, где праздновали торжество, МЧС Башкирии. Как рассказала его супруга Альбина, всему виной стало желание получить хорошие фото.
— Каждому гостю я подготовила уникальный десерт, подача просто космическая. Мне показалось, что надо заказать тяжелый дым, чтобы фото были красивые, — смеется блогер.
По словам Альбины Хафизовой, из-за густого дыма в караоке-бар приехала машина пожарных, а посетителей экстренно эвакуировали. К счастью, никого огня не было.
— Просто торт же хотела красиво вынести… Да еще и фото, видео не получились: все было в тумане. Не делайте так, короче — поделилась с подписчиками Хафизова и попросила их быть осторожными.
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