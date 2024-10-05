В Румынии зверски убили 18-летнюю девушку из Молдовы: Убийцу недавно выписали из психиатрической лечебницы

В Румынии зверски убита 18-летняя девушка из Молдовы.
Сосед постучался в дверь ее квартиры, попросил прикурить, а затем нанёс ей смертельные ножевые ранения.
Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи пытались спасти её жизнь, но безуспешно. Девушка скончалась на больничной койке, передаёт realitatea.md.
По данным местных СМИ, преступление произошло на глазах младших братьев и сестёр девушки. Известно также, что у 20-летнего нападавшего психическое расстройство. Три месяца назад его выписали из специализированного медицинского учреждения.
Злоумышленник был задержан и помещён в психиатрическую клинику. Обстоятельства трагедии выясняются.