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В Румынии зверски убили 18-летнюю девушку из Молдовы: Убийцу недавно выписали из психиатрической лечебницы

Злоумышленник был задержан и помещён в психиатрическую клинику, обстоятельства трагедии выясняются.

Источник: Комсомольская правда

В Румынии зверски убита 18-летняя девушка из Молдовы.

Сосед постучался в дверь ее квартиры, попросил прикурить, а затем нанёс ей смертельные ножевые ранения.

Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи пытались спасти её жизнь, но безуспешно. Девушка скончалась на больничной койке, передаёт realitatea.md.

По данным местных СМИ, преступление произошло на глазах младших братьев и сестёр девушки. Известно также, что у 20-летнего нападавшего психическое расстройство. Три месяца назад его выписали из специализированного медицинского учреждения.

Злоумышленник был задержан и помещён в психиатрическую клинику. Обстоятельства трагедии выясняются.