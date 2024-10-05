Под Ростовом девочка из многодетной семьи погибла, а брат и сестра пострадали в аварии

В одном из сел Дубовского района Ростовской области произошла серьезная авария. Как сообщили в региональной ГАИ, 38-летний водитель «Лады Калины» не предоставил преимущество «Тойоте Камри», в результате чего машины столкнусь.
От удара отечественный автомобиль откинуло на обочину. Водитель, его 28-летняя жена, а также пятилетний сын и семилетняя дочь пострадали. А средний ребенок — шестилетняя девочка, погибла.
Ее родители, брат и сестра сейчас находятся в больнице. В момент ДТП дети не были пристегнуты.
— Госавтоинспекция напоминает — автокресло — залог безопасности ваших детей, — сказали в ГАИ.
Также в ведовстве уточнили, что по факту аварии проходит проверка.