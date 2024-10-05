Жители Башкирии стали чаще страдать от ожирения и гипертонии

В Башкирии все чаще стали диагностировать случаи повышенного артериального давления, ожирения, повышенный уровень глюкозы в крови и болезни сердечно-сосудистой системы. Это следует из отчета регионального Минздрава по итогам поездок «поездов здоровья», который оказался в распоряжении издания UfacityNews.ru.
Если раньше избыточный вес был у 6 223 человек, то в этом году медики диагностировали ожирение у 6,9 тысяч пациентов. От повышенного давления страдают 7,1 тысяч человек (в 2023 году — 6,9 тысяч).
Всего в 2024 году медики из выездных бригад охватили 332 населенных пункта и осмотрели 36 833 жителей Башкирии.
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