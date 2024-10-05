При штурме опорных пунктов в зоне СВО погиб 32-летний мобилизованный из Башкирии

Известно, что военнослужащий был уроженцем деревни Азналкино. После учебы в колледже Белорецка он отправился служить в Пензу. В армии Ахметшин служил мастером по ремонту и хранению танкового вооружения самоходной артиллерии и боевых машин. После увольнения продолжил служить в Южной Осетии, был командиром отделения.