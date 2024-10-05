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При штурме опорных пунктов в зоне СВО погиб 32-летний мобилизованный из Башкирии

В Башкирии простились в погибшим в СВО 32-летним Русланом Ахметшиным.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии в последний путь проводили 32-летнего Руслана Ахметшина, которого мобилизовали в октябре 2022 года. Он погиб минувшим летом в зоне СВО во время штурме опорных пунктов в ДНР, сообщает пресс-служба районной администрации.

Известно, что военнослужащий был уроженцем деревни Азналкино. После учебы в колледже Белорецка он отправился служить в Пензу. В армии Ахметшин служил мастером по ремонту и хранению танкового вооружения самоходной артиллерии и боевых машин. После увольнения продолжил служить в Южной Осетии, был командиром отделения.

Близкие отзываются о погибшем как о спокойном, трудолюбивому и отзывчивом человеке, который любил рыбалку, машины и животных.

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