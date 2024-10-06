Три человека пострадали в ДТП в Симферополе

Три человека пострадали в ДТП в центре Симферополя. Как сообщает прокуратура РК, 5 октября водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara выехал на запрещающий сигнал светофора на улице Гоголя и столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту № 4. В общественном транспорте на тот момент находилось 20 пассажиров.
«В результате дорожно-транспортного происшествия 62-летний водитель легкового авто и 2 пассажира автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.