Основной версий пожара на нефтебазе в Перми рассматривается нарушение требований безопасности

Как говорят источники, в мае прошлого года на сгоревшей в пятницу нефтебазе произошел локальный пожар, после чего проверку объекта провел Ростехнадзор. В ходе мероприятия было установлено, что «Рокот» нарушил около 30 требований правил промышленной и пожарной безопасности. Среди них — отсутствие документации на множество образцов оборудования, а также несоответствие его эксплуатации проектной документации. Также нефтерезервуары могли находиться слишком близко друг от друга. По словам собеседников «Ъ-Прикамье», в декабре 2023 года по заявлению Ростехнадзора суд оштрафовал «Рокот» на 100 тыс. руб. за грубое нарушение правил промышленной безопасности. При этом ведомство просило суд приостановить деятельность ООО в связи с выявленными нарушениями.