Под Ростовом мальчик, чья семья разбилась в аварии, находится в тяжелом состоянии

В одном из сел Ростовской области сегодня, в субботу, 5 октября, произошла авария. 38-летний водитель «Лады» выезжал на дорогу и, по предварительным данным, не пропустил «Тойоту». Машины столкнулись. Отечественное авто слетело с дороги.