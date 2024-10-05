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Под Ростовом мальчик, чья семья разбилась в аварии, находится в тяжелом состоянии

Под Ростовом врачи борются за жизнь мальчика, чья сестра погибла, а родители пострадали в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В одном из сел Ростовской области сегодня, в субботу, 5 октября, произошла авария. 38-летний водитель «Лады» выезжал на дорогу и, по предварительным данным, не пропустил «Тойоту». Машины столкнулись. Отечественное авто слетело с дороги.

Водитель, его жена, семилетняя и шестилетняя дочери, а также пятилетний сын пострадали. Их отвезли в больницу, в которой позже средний ребенок скончался.

По словам знакомого семьи, сейчас врачи борются за жизнь мальчика, он — в тяжелом состоянии.

— У нас весь хутору в шоке от случившегося, — сказал местный житель. — Авария случилась на сельской дороге, недалеко от дома многодетной семьи.

Сейчас по факту ДТП начата проверка.