Под Ростовом мальчик, чья семья разбилась в аварии, находится в тяжелом состоянии

В одном из сел Ростовской области сегодня, в субботу, 5 октября, произошла авария. 38-летний водитель «Лады» выезжал на дорогу и, по предварительным данным, не пропустил «Тойоту». Машины столкнулись. Отечественное авто слетело с дороги.
Водитель, его жена, семилетняя и шестилетняя дочери, а также пятилетний сын пострадали. Их отвезли в больницу, в которой позже средний ребенок скончался.
По словам знакомого семьи, сейчас врачи борются за жизнь мальчика, он — в тяжелом состоянии.
— У нас весь хутору в шоке от случившегося, — сказал местный житель. — Авария случилась на сельской дороге, недалеко от дома многодетной семьи.
Сейчас по факту ДТП начата проверка.