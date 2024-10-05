В ДТП с лосем под Омском погибли четыре человека

В мае лось вышел на проезжую часть МКАДа в Москве, из-за этого автомобильное движение было затруднено. В столичном дептрансе сообщили, что животное было травмировано. Инцидент произошел после того, как полицейские пытались поймать одну из двух особей, купавшихся в Московском пруду. Когда лось начал убегать, за ним устроили погоню.