Что произошло в Иркутске в ночь на 6 октября 2024: последние новости

Пьяный водитель врезался в маршрутный автобус в Иркутске.
Авария произошла в Свердловском округе. Водитель легковушки хотел развернуться, но столкнулся с автобусом. На нарушителя составили четыре административных протокола.
Собаки покусали трех школьников в Иркутской области.
Дети шли до школы, но на них напали животные. Им понадобилась помощь врачей. Правоохранители разбираются в произошедшем, завели уголовное дело.
Рейс до Москвы задержали в Иркутске из-за неисправности самолета.
Прокуратура проконтролирует, чтобы пассажиров обеспечили горячим питанием, а также предоставили места, где можно дождаться отправления.