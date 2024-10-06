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Что произошло в Иркутске в ночь на 6 октября 2024: последние новости

Пьяный водитель врезался в маршрутный автобус в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

Пьяный водитель врезался в маршрутный автобус в Иркутске.

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Собаки покусали трех школьников в Иркутской области.

Дети шли до школы, но на них напали животные. Им понадобилась помощь врачей. Правоохранители разбираются в произошедшем, завели уголовное дело.

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