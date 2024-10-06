В Москве арестовали экс-депутата Тверской гордумы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бывший депутат Тверской городской думы, доцент Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) Степан Черемных арестован в Москве по делу о посредничестве в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сказано в постановлении Басманного районного суда столицы, с которым ознакомился ТАСС.
«Черемных обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемого на два месяца, то есть до 16 ноября 2024 года», — сказано в документе.
В постановлении указано, что уголовное дело в отношении Черемных связано с делом о получении взяток должностными лицами, в том числе женой бывшего депутата — экс-главой департамента транспорта Ярославской области Татьяной Черемных. Сторона обвинения считает, что, находясь на свободе, мужчина сможет проинформировать супругу и ее соучастников о ходе следствия, а также разработать вместе с ними план по сокрытию доказательств и воспрепятствовать следствию.
Адвокат в судебном заседании возражал против ареста своего подзащитного, так как мужчина имеет на иждивении малолетнего ребенка, мать инвалида 3-й группы, а также сам страдает некоторыми тяжелыми заболеваниями и нуждается в лечении. Кроме того, он занимается волонтерской деятельностью и ранее всегда добросовестно являлся к следователю.
Черемных с 2014 года является доцентом кафедры «Конструкций и сооружений» ТвГТУ. С 2021 по 2022 год был депутатом Тверской городской думы. В мае 2023 года в отношении его жены, а также экс-руководителя ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Ильи Прокопьева, его бывшего заместителя Олега Ивановского и директора ООО «Мовиста регионы» Александра Советникова возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 1 февраля по 19 мая 2023 года Татьяна Черемных вместе с другими фигурантами получила от предпринимателя при выполнении госконтрактов по перевозке пассажиров взятку на общую сумму свыше 1,6 млн рублей. Черемных была задержана 24 мая, в этот же день она была уволена с госслужбы, 26 мая суд ее арестовал. Бывшую чиновницу назначили директором департамента транспорта Ярославской области в марте 2022 года. Под ее руководством в регионе проводилось масштабное обновление общественного транспорта, были изменены маршруты, внедрялась новая система оплаты проезда. Ранее Черемных работала в Министерстве транспорта Тверской области. Всего ее опыт работы в транспортной сфере составляет более 12 лет.