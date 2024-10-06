Алексей Макеев: «Лично я как-то успокоился здесь уже только при счете 4:0 в пользу “Авангарда”

«Авангард» в субботу, 5 октября, дома сыграл матч чемпионата КХЛ против «Барыса» и победил 4:0. Первый гол у «ястребов» забил форвард Алексей Макеев, он и дал комментарий об игре для «КП-Омск».
Как отметил игрок, в первом периоде «ястребы» неудачно пытались контролировать шайбу. Но во втором они стали играть активнее, это дало результат.
— У вас было ощущение, что после первого периода, когда шайба в ворота не шла, нужно забить хоть одну, и игра наконец пойдет как по маслу?
— Конечно, нам хотелось забросить уже и в первом периоде. Задать тон там. Но начали мы матч не особо хорошо. Скажем мягко. Не так, как планировали. Если говорить о первом отрезке, то там не получался контроль шайбы, соперник нас поддавливал, не давал нам диктовать свои условия. Гости сами больше контролировали шайбу как минимум в первые 8−9 минут. В итоге мы сами в зоне атаки где-то играли пассивно. Где-то соперник сам был силен.
— В первом периоде у «Авангарда» были не самые высокие скорости, как это чувствовалось на площадке?
— Я бы так не сказал. Скорости были хорошие. И у соперника тоже довольно скоростная команда. Ребята там молодые, все катаются хорошо. Мы хотели задать свой тон, но не получилось.
— Как смотрелась драка Холодилина с игроком соперника? В Омске в целом сильно переживают за молодых местных хоккейных воспитанников, и Никита вроде бы пропустил удар поначалу…
— Ну как сами видите, после игры он бодро себя чувствует. Его драка, конечно, и нам добавила эмоций, во втором периоде стали играть активнее. Позитив — он взбодрил и команду, и публику.
— Насколько хорошо то, что преимущество в счете «Авангард» на сей раз не упустил, как уже было часто ранее?
— На третий период мы выходили, ведя в две шайбы. И в перерыве поговорили на тему того, что нужно не допустить повторения прошлых неудач, что с любым соперником нельзя повторять потерю побед своими же руками, когда ведешь в счете. Лично мое мнение — успокоиться на эту тему мы смогли только после 4:0. Только тогда стали уверены, что не допустим поражения точно.
— Есть ощущения, что «Барыс» в следующем матче уже у себя дома с учетом выводов из нынешней встречи сыграет совсем по-другому, опаснее, придумает какие-то фокусы?
— Конечно. Тем и интересны такие спаренные матчи, что соперники быстро что-то меняют, строят что-то друг против друга. Интересно и играть в Астане, там хорошая публика, она очень мощно поддерживает своих.
Как уже сказано, следующая встреча у «ястребов» теперь также с «Барысом», но на его льду. Пройдет эта игра 10 октября. После нынешней победы омичи в таблице Восточной конференции КХЛ занимают 8-е место.