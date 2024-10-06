Алексей Макеев: «Лично я как-то успокоился здесь уже только при счете 4:0 в пользу “Авангарда”

— Конечно, нам хотелось забросить уже и в первом периоде. Задать тон там. Но начали мы матч не особо хорошо. Скажем мягко. Не так, как планировали. Если говорить о первом отрезке, то там не получался контроль шайбы, соперник нас поддавливал, не давал нам диктовать свои условия. Гости сами больше контролировали шайбу как минимум в первые 8−9 минут. В итоге мы сами в зоне атаки где-то играли пассивно. Где-то соперник сам был силен.