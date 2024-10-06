Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки избили мужчину на детской площадке в Ангарске

Видео драки между взрослым и школьниками попало в соцсети.

Источник: Комсомольская правда

В социальные сети попало видео конфликта на детской площадке в Иркутской области. На кадрах видно, как подростки окружили взрослого мужчину, сидящего на лавочке. В один момент словесная перепалка сменяется ударами. Парни били незнакомца ногами и руками. Сибиряк попытался дать отпор, завязалась драка. Все это происходило на глазах у напуганных детей. Случившимся заинтересовалась полиция.

— Видео инцидента, предположительно произошедшего в городе Ангарске, сотрудники полиции выявили в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. В настоящий момент вся информация проверяется. Известно, что с заявлениями о таком инциденте никто не обращался, — отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Разыскиваются подростки и мужчина, которые участвовали в драке. Правоохранители устанавливают их личности.