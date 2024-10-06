Подростки избили мужчину на детской площадке в Ангарске

В социальные сети попало видео конфликта на детской площадке в Иркутской области. На кадрах видно, как подростки окружили взрослого мужчину, сидящего на лавочке. В один момент словесная перепалка сменяется ударами. Парни били незнакомца ногами и руками. Сибиряк попытался дать отпор, завязалась драка. Все это происходило на глазах у напуганных детей. Случившимся заинтересовалась полиция.