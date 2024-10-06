Из-за лося на дороге на севере Омской области погибли 4 человека

Вчера Муромском районе произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Около 19:20 на 129 км трассы Омск—Муромцево «Лада Гранта» налетела на лося, неожиданно вышедшего на дорогу.
Как сообщили в Омской полиции, от удара автомобиль вынесло на встречную полосу, где машина столкнулась с «Тойотой Ярис».
В результате аварии погибли четыре человека: пассажир иномарки, водитель и два пассажира отечественного автомобиля. Личности погибших мужчин устанавливаются.
Еще четыре человека: женщина-водитель «Тойоты», ее пассажир — мальчик лет 6-ти, и двое мужчин — пассажиры «Лады», с травмами доставлены в больницу.
По факту ДТП заведено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».
Ход расследования контролирует прокуратура.