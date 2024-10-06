Точная причина пожара в Хабаровском краевом музтеатре установлена

Напомним, огонь в музтеатре вспыхнул 3 октября около 9 часов утра и за три часа поглотил площадь 4 тысячи квадратных метров. Потушить пожар полностью удалось лишь вчера вечером, 5 октября, спустя двое с половиной суток. По данным ведомства, утром в пятницу на крыше велась сварка, и один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель. Материал вспыхнул, после чего огонь распространился на всю кровлю, а затем перешёл на внутренние помещения.