Точная причина пожара в Хабаровском краевом музтеатре установлена

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Напомним, огонь в музтеатре вспыхнул 3 октября около 9 часов утра и за три часа поглотил площадь 4 тысячи квадратных метров. Потушить пожар полностью удалось лишь вчера вечером, 5 октября, спустя двое с половиной суток. По данным ведомства, утром в пятницу на крыше велась сварка, и один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель. Материал вспыхнул, после чего огонь распространился на всю кровлю, а затем перешёл на внутренние помещения.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям 168 УК РФ «Уничтожение чужого имущества» и 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ». Директор фирмы-подрядчика ООО «Антикор-ДВ» и начальник смены задержаны и помещены в СИЗО. Также следствием расследуется организация незаконной миграции — работы вели восемь выходцев из Узбекистана, пятеро из которых не имели права на работу в России.
«При активном содействии УФСБ России по Хабаровскому краю и УМВД России по Хабаровскому краю по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия. По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора и начальника участка компании-подрядчика. Расследование продолжается», — прокомментировали в ведомстве.