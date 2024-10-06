В Омской области из-за столкновения с лосем погибли четыре человека

Предварительно установлено, что перед автомобилем «Лада Приора» выскочил на дорогу лось. После столкновения с животным автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Тойота Ярис. В результате аварии погибли 4 человека, еще четверо, в том числе 6-летний ребенок с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.