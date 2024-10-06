В Омской области из-за столкновения с лосем погибли четыре человека

Прокуратура Омской области сообщила о возбуждении уголовного дела после аварии, которая произошла на 129 км трассы «Омск-Муромцево-Седельниково».
Предварительно установлено, что перед автомобилем «Лада Приора» выскочил на дорогу лось. После столкновения с животным автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Тойота Ярис. В результате аварии погибли 4 человека, еще четверо, в том числе 6-летний ребенок с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
В прокуратуре рассказали о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Омской области.