В Башкирии на пожаре погибла 58-летняя женщина

В результате пожара погибла 58-летняя женщина.
Как сообщили в МЧС Башкирии, огнем было охвачено сам дом и веранда. На место тушения выехали 11 пожарных и три единицы техники.
Причины и обстоятельства пожара установит дознаватель ведомства.
В селе Кариево Краснокамского района сгорел бревенчатый дом.
В результате пожара погибла 58-летняя женщина.
Как сообщили в МЧС Башкирии, огнем было охвачено сам дом и веранда. На место тушения выехали 11 пожарных и три единицы техники.
Причины и обстоятельства пожара установит дознаватель ведомства.