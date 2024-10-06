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В Башкирии на пожаре погибла 58-летняя женщина

В селе Кариево Краснокамского района сгорел бревенчатый дом.

В результате пожара погибла 58-летняя женщина.

Как сообщили в МЧС Башкирии, огнем было охвачено сам дом и веранда. На место тушения выехали 11 пожарных и три единицы техники.

Причины и обстоятельства пожара установит дознаватель ведомства.

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