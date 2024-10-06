Влетел на крышу: жесткое ДТП попало на видео в Приморье — все колом стоят

Жесткое ДТП попало на видео в Приморье. Очевидцы рассказали, что в Артеме произошла серьезная авария, где один из автомобилей практически влетел на крышу другого. На месте собралась пробка, сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказали местные жители, водитель Honda Shuttle при выезде со второстепенной дороги не пропустил Toyota Sienta. Из-за чего и произошло столкновение. Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.
В комментариях пользователи обсуждают увиденное: «Как они так умудрились?»; «Жестко, хорошо, все целы»; «Ого, вот это размотались».