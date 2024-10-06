Электроустановка зерносушилки горела в Тайшетском районе 5 октября

5 октября в селе Шелехово Тайшетского района горела электроустановка зерносушилки. К счастью, пламя на площади 8 квадратных метров удалось оперативно потушить. На месте работали спасатели. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Погибших и пострадавших нет, — отмечают в пресс-службе регионального ведомства.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Также за минувшие сутки сотрудники МЧС Приангарья устраняли последствия пяти дорожных аварий и работали на тушении еще восьми пожаров.