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Электроустановка зерносушилки горела в Тайшетском районе 5 октября

За минувшие сутки в Приангарье произошло 9 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

5 октября в селе Шелехово Тайшетского района горела электроустановка зерносушилки. К счастью, пламя на площади 8 квадратных метров удалось оперативно потушить. На месте работали спасатели. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Погибших и пострадавших нет, — отмечают в пресс-службе регионального ведомства.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Также за минувшие сутки сотрудники МЧС Приангарья устраняли последствия пяти дорожных аварий и работали на тушении еще восьми пожаров.