Электроустановка зерносушилки горела в Тайшетском районе 5 октября

5 октября в селе Шелехово Тайшетского района горела электроустановка зерносушилки. К счастью, пламя на площади 8 квадратных метров удалось оперативно потушить. На месте работали спасатели. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.