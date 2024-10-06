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Красноярец предстанет перед судом за разбойное нападение на знакомого

О происшествии сообщили в краевой полиции.

Источник: AP 2023

Следствие выяснило, что в начале сентября прошлого года группа мужчин, находясь в квартире одного из друзей, распивала алкогольные напитки. В какой-то момент они начали спорить, так как одному из них не понравилось поведение самого младшего, который начал общаться незаслуженно грубо.

Решив проучить собеседника, мужчина ударил его по лицу, забрал мобильный телефон и 1,5 тысячи рублей. После этого он покинул помещение. Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Ранее судимый мужчина 1991 года рождения объяснил свои действия тем, что «…они приняли его в компанию, угостили, а приятель вел себя неуважительно».

В отношении злоумышленника следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Расследование завершено, и в ближайшее время он предстанет перед судом, где ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Минусинске пассажир напал на таксиста и стал душить.