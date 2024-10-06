Красноярец предстанет перед судом за разбойное нападение на знакомого

Следствие выяснило, что в начале сентября прошлого года группа мужчин, находясь в квартире одного из друзей, распивала алкогольные напитки. В какой-то момент они начали спорить, так как одному из них не понравилось поведение самого младшего, который начал общаться незаслуженно грубо.