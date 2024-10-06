Раненый конь найден в Приморье: подозревают нападение тигра

В поселке Витязь на берегу был найден раненый конь. Местные жители предполагают, что животное могло пострадать от дикого хищника, предположительно, тигра, сообщает ИА PrimaMedia.
Хозяева животного уже направились на место происшествия вместе с ветеринаром для оказания необходимой помощи животному.
В комментарии корр. ИА PrimaMedia директор Центра «Тигр» Сергей Арамилев высказал сомнения в том, что на коня напал полосатый хищник, указав на несоответствие характера ранений поведению тигров, которые обычно атакуют иначе. По его мнению, скорее всего, ранения могли быть нанесены собаками или волками.
«Тигру незачем хватать жертву за конечность, тем более так низко. Обычно так делают собаки (волки). Судя по всему, конь был на вольном выпасе и без пригляда. Сейчас наверняка будет сложно установить точное место, где конь получил травму. Удивляет истощенность коня, видимо, за ним уже долго не следили», — пояснил Сергей Арамилев.
Напомним, в марте текущего Приморье тигр напал на фермерское хозяйство в селе Яконовка Уссурийского городского округа. Там хищник растерзал несколько лошадей. Жуткую находку коневод обнаружил в поле рядом с изгородью на утро.