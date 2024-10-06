Раненый конь найден в Приморье: подозревают нападение тигра

«Тигру незачем хватать жертву за конечность, тем более так низко. Обычно так делают собаки (волки). Судя по всему, конь был на вольном выпасе и без пригляда. Сейчас наверняка будет сложно установить точное место, где конь получил травму. Удивляет истощенность коня, видимо, за ним уже долго не следили», — пояснил Сергей Арамилев.