В Челябинске из-за короткого замыкания сгорела баня в частном секторе

Пожар в честном жилом секторе Калининского района Челябинска произошел вечером 5 октября. На улице Спорта в поселке «Колхозный» сгорела баня. Об этом сообщает МЧС России по Челябинской области.
Возгорание удалось локализовать, не допустив его распространение на соседние постройки. Пострадавших нет.
Причина ЧП установлена сотрудниками отдела дознания: короткое замыкание электропроводки в месте ввода электроэнергии в помещение.
«Значительно пострадал чердак здания. Саму баню огнеборцам удалось отстоять», — уточняют в пресс-службе ведомства.