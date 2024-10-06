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В Челябинске из-за короткого замыкания сгорела баня в частном секторе

Никто из местных жителей не пострадал.

Источник: Соцсети

Пожар в честном жилом секторе Калининского района Челябинска произошел вечером 5 октября. На улице Спорта в поселке «Колхозный» сгорела баня. Об этом сообщает МЧС России по Челябинской области.

Возгорание удалось локализовать, не допустив его распространение на соседние постройки. Пострадавших нет.

Причина ЧП установлена сотрудниками отдела дознания: короткое замыкание электропроводки в месте ввода электроэнергии в помещение.

«Значительно пострадал чердак здания. Саму баню огнеборцам удалось отстоять», — уточняют в пресс-службе ведомства.

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