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В Ростовской области 15-летний мотоциклист попал в аварию

Под Ростовом юный байкер нарушил правила и оказался в больнице.

В одном из хуторов Багаевского района Ростовской области произошла авария с участием мотоцикла и «ВАЗа». Как рассказали в донской ГАИ, 15-летний юноша на мотоцикле не предоставил преимущество 28-летнему водителю «пятнадцатой».

В итоге произошло столкновение. Водитель легковой не пострадал, а вот подростка с травмами различной степени тяжести отвезли в больницу. Сейчас полиция выясняет все детали ДТП.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала об аварии в Дубовском районе.

В ДТП один ребенок погиб. Родители, брат и сестра получили травмы и сейчас находятся в больнице.