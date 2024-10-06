В Ростовской области 15-летний мотоциклист попал в аварию

В одном из хуторов Багаевского района Ростовской области произошла авария с участием мотоцикла и «ВАЗа». Как рассказали в донской ГАИ, 15-летний юноша на мотоцикле не предоставил преимущество 28-летнему водителю «пятнадцатой».
В итоге произошло столкновение. Водитель легковой не пострадал, а вот подростка с травмами различной степени тяжести отвезли в больницу. Сейчас полиция выясняет все детали ДТП.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала об аварии в Дубовском районе.
В ДТП один ребенок погиб. Родители, брат и сестра получили травмы и сейчас находятся в больнице.