В Ростовской области 15-летний мотоциклист попал в аварию

В одном из хуторов Багаевского района Ростовской области произошла авария с участием мотоцикла и «ВАЗа». Как рассказали в донской ГАИ, 15-летний юноша на мотоцикле не предоставил преимущество 28-летнему водителю «пятнадцатой».