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Тело водителя утонувшего грузовика подняли в Красноярском крае

Операция по извлечению утонувшего в реке Чулым автомобиля началась утром 6 октября после почти суток нахождения машины на дне реки в перевернутом состоянии.

Источник: Агентство «Москва»

На место происшествия прибыли родственники погибшего водителя. Местный канал «Ачинский набат» и городские СМИ транслируют ход работ.

Процесс подъема грузовика организован с использованием водолазов и двух грейдеров. Грузовик перевозил металлолом, который рассыпался по дну реки. Также отмечается, что водитель трижды проезжал этот мост до трагедии.

Обновлено: извлечено тело пассажира грузовика.

По опубликованным ранее данным, большегруз, следовавший в Кемеровскую область, затонул в реке Чулым. В кабине, по некоторым данным, находились два человека из Новокузнецка. На данный момент известно, что тело водителя было извлечено из воды 6 октября. Машину будут поднимать в ближайшее время.

МЧС
несчастный случай