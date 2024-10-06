Тело водителя утонувшего грузовика подняли в Красноярском крае

На место происшествия прибыли родственники погибшего водителя. Местный канал «Ачинский набат» и городские СМИ транслируют ход работ.
Процесс подъема грузовика организован с использованием водолазов и двух грейдеров. Грузовик перевозил металлолом, который рассыпался по дну реки. Также отмечается, что водитель трижды проезжал этот мост до трагедии.
Обновлено: извлечено тело пассажира грузовика.
По опубликованным ранее данным, большегруз, следовавший в Кемеровскую область, затонул в реке Чулым. В кабине, по некоторым данным, находились два человека из Новокузнецка. На данный момент известно, что тело водителя было извлечено из воды 6 октября. Машину будут поднимать в ближайшее время.