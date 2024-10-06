Тело водителя утонувшего грузовика подняли в Красноярском крае

По опубликованным ранее данным, большегруз, следовавший в Кемеровскую область, затонул в реке Чулым. В кабине, по некоторым данным, находились два человека из Новокузнецка. На данный момент известно, что тело водителя было извлечено из воды 6 октября. Машину будут поднимать в ближайшее время.