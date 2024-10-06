Байкер госпитализирован после ДТП с возгоранием в центре Челябинска

Авария с пострадавшим произошла днем после обеда в 13:03 5 октября в центре Челябинска. На перекрёстке улицы Энтузиастов и проспекта Ленина 33-летний водитель Mazda совершал разворот, в этом момент произошло столкновение с мотоциклом Honda под управлением 34-летнего челябинца. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции областного центра.