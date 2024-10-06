Байкер госпитализирован после ДТП с возгоранием в центре Челябинска

Авария с пострадавшим произошла днем после обеда в 13:03 5 октября в центре Челябинска. На перекрёстке улицы Энтузиастов и проспекта Ленина 33-летний водитель Mazda совершал разворот, в этом момент произошло столкновение с мотоциклом Honda под управлением 34-летнего челябинца. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции областного центра.
От удара байк отлетел к обочине рядом с остановкой общественного транспорта, произошло небольшое возгорание. В течение 10 минут на место прибыла скорая помощь, пожарные и сотрудники ГИБДД.
«Телесные повреждения получил водитель мотоцикла, доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — уточняют в ведомстве.
Свидетели аварии рассказали об увиденном: «Водитель иномарки при развороте посмотрел направо, увидел автобус, повернул голову налево, куда, собственно, ехал и начал маневр. Тут из-за автобуса и выскочил байкер, который тоже эту Mazda не видел. Вуаля».