В Уфе задержали 5 водителей в нетрезвом состоянии.

На этой неделе в Уфе сотрудники дорожно-патрульной службы задержали пятерых водителей, управлявших автомашинами в состоянии алкогольного опьянения.
Во время массовых рейдов, направленных на пресечение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, автоинспекторы проверили более 200 транспортных средств, среди которых пресечено более 47 нарушений требований ПДД.
«Уважаемые водители, для сохранения своей жизни и здоровья окружающих соблюдайте правила дорожного движения, не садитесь за руль транспортного средства в состоянии опьянения. Будьте законопослушными на дорогах», — обратились к горожанам в ведомстве.