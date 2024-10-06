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В Уфе задержали 5 водителей в нетрезвом состоянии

В Уфе задержали 5 водителей в нетрезвом состоянии.

Источник: telegram-канал госавтоинспекции Уфы

На этой неделе в Уфе сотрудники дорожно-патрульной службы задержали пятерых водителей, управлявших автомашинами в состоянии алкогольного опьянения.

Во время массовых рейдов, направленных на пресечение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, автоинспекторы проверили более 200 транспортных средств, среди которых пресечено более 47 нарушений требований ПДД.

«Уважаемые водители, для сохранения своей жизни и здоровья окружающих соблюдайте правила дорожного движения, не садитесь за руль транспортного средства в состоянии опьянения. Будьте законопослушными на дорогах», — обратились к горожанам в ведомстве.