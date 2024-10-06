Минские бизнесмены уклонились от уплаты налогов на 75 тысяч рублей

В результате помещения в бухгалтерский учет предприятия первичных учетных документов, содержащих недостоверные сведения о цене товаров, поступивших от подконтрольных иностранных компаний, а также занижения налоговой базы предприятия подозреваемые уклонились от уплаты налога на прибыль, чем причинили ущерб на 75 тысяч рублей.