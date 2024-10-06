Минские бизнесмены уклонились от уплаты налогов на 75 тысяч рублей

В прокуратуре Минска сообщили, что столичные предприниматели занизили налоговую базу предприятия через использование подконтрольных структур.
Проверка показала, что двое подозреваемых, являясь собственниками и фактическими руководителями частного унитарного предприятия, в 2019—2022 годах закупали товарно-материальные ценности от подконтрольных им организаций-нерезидентов, расположенных в России и Литве.
На самом деле такие товары фактически поставлялись от заводов-производителей напрямую в адрес унитарного предприятия. Подконтрольные организации использовались для завышения их стоимости в размере от 30% до 80%.
В результате помещения в бухгалтерский учет предприятия первичных учетных документов, содержащих недостоверные сведения о цене товаров, поступивших от подконтрольных иностранных компаний, а также занижения налоговой базы предприятия подозреваемые уклонились от уплаты налога на прибыль, чем причинили ущерб на 75 тысяч рублей.
Прокурор направил уголовное дело в управление Следственного комитета по Минску для организации предварительного расследования.