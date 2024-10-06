На Южном Урале подросток угнал «Ниву» и разбил на ней три автомобиля

Подросток в Саткинском районе угнал автомобиль ВАЗ-2121, находясь за рулем, повредил три припаркованных машины. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
В Сатке 39-летний владелец сообщил ночью по пропаже «Нивы» в полицию. Мужчина припарковал автомобиль во дворе дома, оставив ключи в замке зажигания. Оперативники опросили очевидцев и передали приметы транспортного средства наружным службам полиции для поиска.
На месте происшествия стражи порядка обнаружили следы, которые оставил после себя угонщик.
«Выезжая с придомовой территории, водитель совершил наезд на две припаркованные Toyota, заметно повредив их кузов. Однако он продолжил движение и по пути следования столкнулся со стоящей машиной марки Seat», — уточнили подробности в ведомстве.
Дальнейшее движение «Нивы» остановил бетонный бордюр, после чего водитель скрылся. Получив от свидетелей произошедшего описание злоумышленника, сотрудники ППС в скором времени поймали его.
Угонщиком оказался 15-летний подросток. В отношении юного нарушителя возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Родителям мальчика выписан штраф за «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».