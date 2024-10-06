В Новосибирске обнародовали новые факты по делу о взрыве газа на Линейной

Процесс над фигурантами стартовал в феврале 2024 года спустя год после трагедии. В день взрыва вечером правоохранители задержали двух подозреваемых, которые накануне ходили по квартирам и «обслуживали» газовые плиты. Жителям Омска — Ирине Урбах и Евгению Кавуну — предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В дальнейшем им инкриминировали еще ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые путём неосторожного обращения с источником повышенной опасности).