В Новосибирске обнародовали новые факты по делу о взрыве газа на Линейной

В Новосибирске продолжается суд над лже-газовиками Евгением Кавуном и Ириной Урбах, которых обвинили в причастности к взрыву дома на улице Линейной. В ходе разбирательства были озвучены результаты технической экспертизы.
Процесс над фигурантами стартовал в феврале 2024 года спустя год после трагедии. В день взрыва вечером правоохранители задержали двух подозреваемых, которые накануне ходили по квартирам и «обслуживали» газовые плиты. Жителям Омска — Ирине Урбах и Евгению Кавуну — предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В дальнейшем им инкриминировали еще ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые путём неосторожного обращения с источником повышенной опасности).
По версии следствия, накануне ЧП Урбах и Кавун поменяли в квартире пожилой жительницы дома газовый шланг, после чего жильцы почувствовали резкий запах газа, а дальше произошла детонация. Как сообщает «КП-Новосибирск», в судебном процессе озвучили результат технической экспертизы, которая показала, что работа по замене шланга была проведена неправильно.
— Оказание таких видов услуг осуществляет только специализированная организация по ремонту внутриквартирного газового оборудования, имеющая на это лицензию, — констатировал в ходе допроса в суде эксперт Ростехнадзора Вячеслав Зуев.
Тем не менее подсудимые вину категорически отрицают. Евгений Кавун заявил, что выполнил замену шланга строго по инструкции без нарушений, и разрешительные документы на проведение таких работ у него якобы имелись. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, гособвинитель заявил в процессе иск о в интересах мэрии Новосибирска о взыскании с подсудимых имущественного ущерба в размере 335 934 916 рублей.
Напомним, что утром 9 февраля 2023 года из-за утечки газа произошел взрыв, в результате частично обрушились два подъезда 5-этажного жилого дома по Линейной, 39. Жертвами трагедии стали 15 человек.
Иван ЛУДНОВ.