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В Красноярске возле детской площадки нашли тело упавшего с высоты мужчины

Полиция проводит проверку по факту обнаружения тела в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе нашли тело упавшего с высоты мужчины. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.

Утром 6 октября полицейским поступила информация из подстанции медицинской помощи об обнаружении тела с признаками падения с высоты.

Тело было обнаружено рядом с детской площадкой у одного из многоэтажных домов по улице Сады.

По состоянию на 13:00 пока ещё не никакой официальной информации о личности упавшего нет. Также нет информации о высоте этажа, с которого мужчина упал.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

несчастный случай