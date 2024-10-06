В Красноярске возле детской площадки нашли тело упавшего с высоты мужчины

В Октябрьском районе нашли тело упавшего с высоты мужчины. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
Утром 6 октября полицейским поступила информация из подстанции медицинской помощи об обнаружении тела с признаками падения с высоты.
Тело было обнаружено рядом с детской площадкой у одного из многоэтажных домов по улице Сады.
По состоянию на 13:00 пока ещё не никакой официальной информации о личности упавшего нет. Также нет информации о высоте этажа, с которого мужчина упал.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.