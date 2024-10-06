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В Новосибирске мигранты избили женщину-продавца в магазине

Ночью в магазине Заельцовского района произошла потасовка: посетители напали на персонал.

Источник: РИА "Новости"

Ночью в магазине Заельцовского района произошла потасовка: посетители напали на персонал. Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Подписчица канала сообщила, что инцидент произошел по адресу Ельцовская, 7. Сотрудники магазина не смогли продать табачную продукцию клиентам. Эти граждане — выходцы из стран ближнего зарубежья.

Судя по карте 2GIS, по указанному адресу находится жилой дом, в котором нет торговой точки. Зато рядом, по адресу Ельцовская, 7 к2 находится специализированный павильон по продаже табачных изделий. Очевидица утверждает, что в продаже «их [сигарет] вообще нет».

Возмущенные посетители начали избивать сотрудников торговой точки. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Женщину пинали ногами по голове, ее и одного из агрессоров увезли в больницу, остальных — в отделение полиции.

В Новосибирске задержан бывший военный по подозрению в покушении на убийство. Избитая потерпевшая впала в кому, в сознание до сих пор не пришла. Читайте в материале МК в Новосибирске.