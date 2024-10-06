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В Ростове на Западном из окна выпал 20-летний парень

Очевидцы сообщили о ЧП на Левенцовке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на Левенцовке в ночь с субботы на воскресенье произошла трагедия. Как рассказали очевидцы в городском паблике, из окна многоэтажного дома на улице Ткачева выпал человек.

Его личность уже установлена. По словам близких семьи, погибшему было всего 20 лет.

— Молодой совсем, большая трагедия для семьи, — написала в соцсетях ростовчанка, знакомая с ситуацией.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что на улице Таганрогской в конце сентября из окна многоэтажки выпала девушка. Она погибла мгновенно.