В Ростове на Западном из окна выпал 20-летний парень

В Ростове на Левенцовке в ночь с субботы на воскресенье произошла трагедия. Как рассказали очевидцы в городском паблике, из окна многоэтажного дома на улице Ткачева выпал человек.
Его личность уже установлена. По словам близких семьи, погибшему было всего 20 лет.
— Молодой совсем, большая трагедия для семьи, — написала в соцсетях ростовчанка, знакомая с ситуацией.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что на улице Таганрогской в конце сентября из окна многоэтажки выпала девушка. Она погибла мгновенно.