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Трое детей отравились угарным газом в Кировском районе

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое детей отравились угарным газом в Кировском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

В воскресенье, 6 октября, спасатели получили информацию о ЧП в деревне Збышин Кировского района Могилевской области. Трое детей 2014, 2015 и 2017 г.р. госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом.

Предварительно, причиной инцидента стало преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в жилом доме. Дети находятся под наблюдением специалистов.

несчастный случай