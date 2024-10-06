Трое детей отравились угарным газом в Кировском районе

В воскресенье, 6 октября, спасатели получили информацию о ЧП в деревне Збышин Кировского района Могилевской области. Трое детей 2014, 2015 и 2017 г.р. госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом.



Предварительно, причиной инцидента стало преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в жилом доме. Дети находятся под наблюдением специалистов.