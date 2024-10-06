В воскресенье, 6 октября, спасатели получили информацию о ЧП в деревне Збышин Кировского района Могилевской области. Трое детей 2014, 2015 и 2017 г.р. госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом.
Предварительно, причиной инцидента стало преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в жилом доме. Дети находятся под наблюдением специалистов.
Трое детей отравились угарным газом в Кировском районе
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое детей отравились угарным газом в Кировском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
В воскресенье, 6 октября, спасатели получили информацию о ЧП в деревне Збышин Кировского района Могилевской области. Трое детей 2014, 2015 и 2017 г.р. госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом.