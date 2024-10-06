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Упавшую в запертой квартире пенсионерку спасли сотрудники МАСС в Новосибирске

Пенсионерка не единственная, кому потребовалась помощь после падения.

Источник: Om1 Новосибирск

Спасатели опубликовали сводку за 5 октября. По данным за прошедшие сутки, отряды МАСС совершили пять выездов, всего в Новосибирске поступило 12 обращений.

Так, в Октябрьском районе женщина 1950 года рождения упала и не смогла встать, дверь была закрыта. Спасатели обеспечили доступ в квартиру и помогли пенсионерке подняться на ноги, а после передали её родственникам. Похожая ситуация произошла и в Кировском районе, где 47-летний мужчина упал в ванной. Сотрудники отряда МАСС прибыли на место и оказали ему помощь.

Поздним вечером спасатели выехали на место ДТП в Калининском районе, однако выяснилось, что помощь не потребовалась.

Двум женщинам пришлось распрощаться с ювелирными украшениями. Их пальцы отекли от колец, поэтому спасатели распилили драгоценности.