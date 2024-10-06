Мужчина погиб при пожаре дома в Борисовском районе

Пожар жилого дома в деревне Млехово произошел 5 октября. Около 23.15 сообщение о ЧС поступило спасателям.



Недвижимость принадлежит гражданке 1953 г.р. На пожаре обнаружен погибшим ее сын 1981 г.р.



Специалисты устанавливают причины возгорания и гибели человека.