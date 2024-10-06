Пожар жилого дома в деревне Млехово произошел 5 октября. Около 23.15 сообщение о ЧС поступило спасателям.
Недвижимость принадлежит гражданке 1953 г.р. На пожаре обнаружен погибшим ее сын 1981 г.р.
Специалисты устанавливают причины возгорания и гибели человека.
Мужчина погиб при пожаре дома в Борисовском районе
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре дома в Борисовском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Пожар жилого дома в деревне Млехово произошел 5 октября. Около 23.15 сообщение о ЧС поступило спасателям.