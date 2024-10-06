Под Новосибирском школьницы ударили трехлетнюю девочку по голове. Инцидент произошел вечером 4 октября в Кольцово. Ребенок пришел с мамой на детскую площадку, а школьники сидели на игровом комплексе и играли в карты.
— Им на вид лет 9−10. Они сидели там, где горка. Я их попросила подвинуться, пропустить малышку на горку. Они нехотя немного отодвинулись, но все равно создавали опасную ситуацию, так как она их обходила по узкому месту, спиной к открытому пространству, — рассказала КП-Новосибирск Юлия, мама девочки. — Они потом начали переговариваться друг с другом недовольно, мол, «опять этот ребенок». Девочки забрались на «крышу» комплекса и играли там.
По словам Юлии, когда школьницы спускались оттуда, то ударили ее дочку по голове. Она сильно испугалась и начала плакать.
— Я пошла за ними, начала спрашивать, что у них там случилось, но они убежали. В больницу и полицию мы не обращались, — говорит женщина.
Юлия хочет, чтобы родители провели со своими детьми воспитательную беседу, чтобы таких ситуаций больше не происходило.