Под Новосибирском школьницы ударили трехлетнюю девочку по голове

— Им на вид лет 9−10. Они сидели там, где горка. Я их попросила подвинуться, пропустить малышку на горку. Они нехотя немного отодвинулись, но все равно создавали опасную ситуацию, так как она их обходила по узкому месту, спиной к открытому пространству, — рассказала КП-Новосибирск Юлия, мама девочки. — Они потом начали переговариваться друг с другом недовольно, мол, «опять этот ребенок». Девочки забрались на «крышу» комплекса и играли там.