Автобус с туристами из Екатеринбурга попал в аварию в Турции

12 человек получили травмы, сообщает турецкое издание IHA.
Авария произошла накануне, 5 октября, около 10:30 по местному времени на трассе Анталья — Аланья. Один из автобусов высаживал пассажиров в отель на обочине дороги, в этот момент в него влетел другой микроавтобус.
По данным «Известий», все отдыхающие одного из автобусов — туристы из Екатеринбурга. Двое из них получили травмы. Они госпитализированы.
В августе в Екатеринбурге шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту № 89. Авария произошла около 11.00 на перекрестке ул. 8 Марта — Фурманова. По данным автоинспекторов, водитель автобуса ПАЗ отвлекся от управления и потерял контроль над машиной. Это и привело к столкновению с деревом. В автобусе находились семь пассажиров и водитель.