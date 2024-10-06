Автобус с туристами из Екатеринбурга попал в аварию в Турции

В августе в Екатеринбурге шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту № 89. Авария произошла около 11.00 на перекрестке ул. 8 Марта — Фурманова. По данным автоинспекторов, водитель автобуса ПАЗ отвлекся от управления и потерял контроль над машиной. Это и привело к столкновению с деревом. В автобусе находились семь пассажиров и водитель.