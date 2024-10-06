«Я спросила не мошенник ли он…»: как я разоблачила афериста с сайта знакомств, но все равно перевела ему деньги

Аферисты давно определили, на какие болевые точки потенциальных жертв нужно давить. Чаще всего у мужчин это желание легко и быстро разбогатеть, а у женщин — обрести любовь и завести семью. Словно под гипнозом люди с легкостью прощаются даже с последними деньгами, оттого количество пострадавших с каждым годом только растет.
К несчастью, грустную статистику пополнила и 26-летняя жительница Ангарска Вероника Дегтярева. Крупной суммы она лишилась после переписки на сайте знакомств. Своей историей девушка решила поделиться с читателями КП-Иркутск. Далее — рассказ от первого лица.
«ЛЮБЛЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, ОТДЫХАЮ В БЕРЛИНЕ»
Это произошло после новогодних каникул. Тогда я жила в Санкт-Петербурге, где работала хостес (лицо компании, задачей которого является встреча гостей — прим. ред.) в ресторане. Так вышло, что в тот период у меня началась черная полоса: мой молодой человек заявил, что встретил другую, а друзей, с которыми можно было поделиться переживаниями, рядом не оказалось. Чтобы окончательно не впасть в депрессию, решила полистать анкеты на сайте знакомств в надежде отвлечься на непринужденное общение.
Спустя пару часов после регистрации мне попался красавчик-блондин. Парень модельной внешности представлялся Данилом. На фотографиях он позировал на золотистом пляже. При этом, было заметно, что кадры сделаны где-то за границей. Терять было нечего, поэтому отправила в ответ на анкету «сердечко». Оказалось, что симпатия взаимная, и Данил тут же постучался ко мне в личные сообщения:
«Таких красивых девушек я здесь еще не встречал!», — начал заваливать комплиментами, а затем и вопросами: чем увлекаешься? Кем работаешь? Какую музыку любишь? Не забывал рассказывать и о себе:
«Люблю путешествовать. Сейчас, к примеру, отдыхаю в Берлине».
Наша беседа не смолкала до самой ночи. Данил, действительно, показался мне интересным и открытым парнем. Доверие к нему подкрепляли голосовые и видеосообщения. В первых он полностью описывал, как проходит его день. Во вторых снимал, как пьет кофе в кафе. Затем — как прогуливается по городу. Только потом я поняла, что на всех видео он молчал. А на кадрах якобы из Берлина не было его лица. Подобный ролик можно с легкостью украсть из аккаунта любого блогера.
«МОЖЕТ, ТЫ МНЕ ПОМОЖЕШЬ?»
В первый же день общения мы договорились с Данилом о встрече. Только вот в Петербург он планировал вернуться лишь через месяц. Ничего не оставалось, как продолжать обмениваться СМС-ками.
«Мне сегодня грустно», — пожаловался собеседник. Поинтересовалась, в чем дело.
«Мне ограничили количество сделок по продаже криптовалюты. Теперь смогу проводить всего лишь три в день. Сильно потеряю в деньгах… Может, ты мне поможешь?».
Тут-то я начала осознавать с кем общаюсь, на самом деле, но из-за подавленного морального состояния не смогла вовремя сориентироваться и закончить диалог. В итоге ситуация выглядела примерно так: я спросила не мошенник ли он, и он ответил: «нет». И я ему поверила. Конечно, сейчас я смеюсь над своей доверчивостью.
«Ты не можешь ничего потерять, потому что сделки будут проводить с моей карты. Нужен только твой аккаунт в мессенджере», — убеждал меня Данил.
Решила попробовать. Зарегистрировалась на специальной «площадке», после чего парень подробно давал мне инструкции, когда и на что нажимать. Спустя час поблагодарил и отправил скрин о поступлениях на счет. Мол, благодаря мне и моей «работе» получил доход в 250 тысяч рублей.
«А давай тебе теперь денег заработаем? Можно начать с 10 000 рублей, получишь 200 000».
Тогда мой мозг и вовсе отключился. И парня хорошего встретила, и денег заработаю. Ну не везение ли? Не раздумывая, соглашаюсь и делаю перевод по указанному на «площадке» номеру. Спустя время мне предлагают вложить еще 20 000, и я вновь соглашаюсь, будучи уверенной, что успешно покупаю и продаю криптовалюту. Когда «площадка» запросила с меня еще 50 000 рублей, я забила тревогу и попросила Данила вывести деньги, но в этот момент «что-то заглючило». Стало понятно — меня обманули. Еще несколько часов красавчик с сайта знакомств отправлял мне голосовые, в которых пытался успокоить. Говорил, что скоро неполадки устранят, но вскоре перестал отвечать и заблокировал мой номер.
ОТДАЛА ПОСЛЕДНЕЕ
В итоге я осталась без денег на оплату аренды квартиры, которые нужно было отдать хозяйке через пять дней. На счетах остался полный ноль. Звонки в банк с просьбой отменить транзакцию не увенчались успехом, ведь средства переводила сама, никто их не крал. В полицию обращаться уже не стала. Не видела смысла.
К счастью, материально меня выручили родственники и друзья, а неприятная история стала опытом и поводом для самоиронии. Раньше я не раз думала о том, кто эти дураки, которые ведутся на уловки мошенников, а теперь просто могу посмотреть в зеркало (смеется).
ВАЖНО
— В Интернете вы нашли рекламу об инвестировании в криптовалюту или фондовый рынок? Позвонивший «брокер» торопит вас быстрее совершить сделку и предлагает оформить кредит? Ни в коем случае не верьте — на связи мошенники! — призывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Безопасный способ торговать на фондовом рынке только один — отрыть брокерский счет в официальном отделении финансовой организации.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Топ самых популярных разводов в интернете:
Легкий заработок.
Фишинг.
Звонок по видом родственника/банкира/следователя
Взлом аккаунта.
Влияние на детей.