«Я спросила не мошенник ли он…»: как я разоблачила афериста с сайта знакомств, но все равно перевела ему деньги

Тогда мой мозг и вовсе отключился. И парня хорошего встретила, и денег заработаю. Ну не везение ли? Не раздумывая, соглашаюсь и делаю перевод по указанному на «площадке» номеру. Спустя время мне предлагают вложить еще 20 000, и я вновь соглашаюсь, будучи уверенной, что успешно покупаю и продаю криптовалюту. Когда «площадка» запросила с меня еще 50 000 рублей, я забила тревогу и попросила Данила вывести деньги, но в этот момент «что-то заглючило». Стало понятно — меня обманули. Еще несколько часов красавчик с сайта знакомств отправлял мне голосовые, в которых пытался успокоить. Говорил, что скоро неполадки устранят, но вскоре перестал отвечать и заблокировал мой номер.