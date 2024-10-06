Мухи, пролежни и опасность сгореть: что известно о частном пансионате, доклад по которому затребовал Бастрыкин

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал от СУ СКР по Омской области доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в одном из омских частных пансионатов для престарелых. Об этом сообщил Информационный центр СК.
О каком именно пансионате идет речь, в информации не сообщается. Однако, судя по всему, Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о пансионате ООО «Доверие» в Кировском округе.
Напомним, о расследовании стало известно после прокурорской проверки пансионата на улице Суровцева, 28. По ее результатам в СУ СКР по Омской области завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
А прокуратура подала в суд иск о прекращении деятельности учреждения. В качестве обеспечительных мер суд постановил расселить постояльцев частного дома престарелых еще до завершения рассмотрения дела по существу.
Как стало известно «КП-Омск», проверка была начата после обращения одного из граждан — анонимный доброжелатель пожаловался на то, что в частном пансионате «Доверие» жестоко обращаются с постояльцами.
Прокуратура фактов жестокого обращения не выявила, зато других недочетов было хоть отбавляй.
«В ходе проверки были обнаружены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности, здравоохранении, которые угрожали жизни пенсионеров», — рассказал помощник прокурора Кировского округа Дмитрий Рябуха.
К примеру, на момент проверки на окнах пансионата не было москитных сеток, из-за чего на кухню летела всякая живность. Санитарные книжки у работников отсутствовали, клейкие ленты с ядом от мух висели прямо над кастрюлями.
Одна из пенсионерок плохо передвигалась, поэтому специально для нее был приготовлен переносной стул-туалет. Однако сиделка, которая должна была помочь женщине подняться с кровати, на ее зов не спешила. Из-за чего-то и дело случались конфузы.
У некоторых лежачих постояльцев были обнаружены пролежни. Однако точно установить время их появления не представилось возможным — дневники ухода за лежачими больными, по данным прокурорской проверки, в пансионате не велись, а сотрудники уверяли, что постояльцы к ним такими уже поступили.
Самым вопиющим нарушением стало игнорирование требований пожарной безопасности. К примеру, многие лежачие больные из-за дефицита места были размещены на втором этаже пансионата, и в случае пожара маломобильные граждане просто не успели бы эвакуироваться.
Сейчас переселением постояльцев «Доверия» занимается служба судебных приставов. На момент прокурорской проверки там проживал 51 человек.