Мухи, пролежни и опасность сгореть: что известно о частном пансионате, доклад по которому затребовал Бастрыкин

У некоторых лежачих постояльцев были обнаружены пролежни. Однако точно установить время их появления не представилось возможным — дневники ухода за лежачими больными, по данным прокурорской проверки, в пансионате не велись, а сотрудники уверяли, что постояльцы к ним такими уже поступили.