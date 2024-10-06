Число жертв удара ЦАХАЛ по школе и мечети в Газе возросло до 24, пишут СМИ

«При обстреле школы и мечети, в которых находились перемещенные лица, в центральной части сектора Газа погибли 24 человека», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о 21 погибшем.
Минувшей ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по зданиям школы и мечети в Дейр-эль-Балахе. Как утверждают военные, там располагались командные центры палестинского движения ХАМАС.
По данным Минздрава сектора Газа, в целом за сутки от израильских бомбардировок погибли 45 человек и пострадали 256.
Конфликт на Ближнем Востоке.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 42 тысячи человек, пострадали более 97 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.