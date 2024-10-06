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В Новосибирске компания избила хозяина магазина из-за отказа продать сигареты

На место выезжала полиция.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске компания мужчин избила хозяина магазина. Инцидент произошел ночью 6 октября на улице Ельцовская в Заельцовском районе.

— Они спровоцировали конфликт с продавцом магазина из-за отказа продать сигареты. Всё потому, что их нет в той точке. В итоге произошла драка с хозяином магазина, — рассказал один из подписчиков группы «Инцидент Новосибирск».

На место выезжали сотрудники полиции.

— Все участники конфликта установлены и опрошены, — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.