В Новосибирске компания избила хозяина магазина из-за отказа продать сигареты

В Новосибирске компания мужчин избила хозяина магазина. Инцидент произошел ночью 6 октября на улице Ельцовская в Заельцовском районе.
— Они спровоцировали конфликт с продавцом магазина из-за отказа продать сигареты. Всё потому, что их нет в той точке. В итоге произошла драка с хозяином магазина, — рассказал один из подписчиков группы «Инцидент Новосибирск».
На место выезжали сотрудники полиции.
— Все участники конфликта установлены и опрошены, — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.