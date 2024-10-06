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В Воронеже на окружной столкнулись грузовик MAN и Volkswagen Polo

В аварии на воронежской окружной пострадала пассажирка легковушки.

Источник: ГАИ Воронежской области

Ночью 6 октября на окружной в Коминтерновском районе Воронежа произошло ДТП с пострадавшей.

Спасателей вызвали на место аварии на улице Антонова-Овсеенко в 00.42. Там столкнулись грузовик MAN и Volkswagen Polo.Их привлекали для отключения АКБ.

По данным дорожной полиции, авария произошла около 00.20. На Антонова-Овсеенко 40-летний водитель большегруза, следовавший со стороны ул. Лизюкова в направлении ул. Хользунова, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося Volkswagen Polo и врезался в него.

В аварии пострадала 54-летняя пассажирка легковушки, ее доставили в больницу. Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.