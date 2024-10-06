В Воронеже на окружной столкнулись грузовик MAN и Volkswagen Polo

По данным дорожной полиции, авария произошла около 00.20. На Антонова-Овсеенко 40-летний водитель большегруза, следовавший со стороны ул. Лизюкова в направлении ул. Хользунова, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося Volkswagen Polo и врезался в него.