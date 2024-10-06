Водитель пытался объехать колесо на дороге: новые подробности смертельного ДТП с «Газелью» под Волгоградом

В Волгоградской области продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП с участием легкового «Мерседеса» и грузопассажирской «Газели», в котором погиб один человек и 13 получили травмы. Как сообщили в комитете здравоохранения региона, в больницы № 7 и № 25 после аварии доставили 11 человек, среди них — пять детей в возрасте от 7 до 16 лет. Все они в состоянии средней степени тяжести. Напомним, один человек — 27-летний водитель «Мерседеса» — погиб на месте.