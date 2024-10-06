Водитель пытался объехать колесо на дороге: новые подробности смертельного ДТП с «Газелью» под Волгоградом

В Волгоградской области продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП с участием легкового «Мерседеса» и грузопассажирской «Газели», в котором погиб один человек и 13 получили травмы. Как сообщили в комитете здравоохранения региона, в больницы № 7 и № 25 после аварии доставили 11 человек, среди них — пять детей в возрасте от 7 до 16 лет. Все они в состоянии средней степени тяжести. Напомним, один человек — 27-летний водитель «Мерседеса» — погиб на месте.
Как стало известно сайту volgograd.kp.ru, в грузовике, в котором всего 6 пассажирских мест, везли сельхозработников. Они мигранты, но в стране работают законно. Некоторые из них были со своими детьми. Помимо водителя, 12 человек получили ранения.
В полиции уточнили, из-за чего вечером 5 октября 2024 года на 705-м км трассы «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» произошло это ДТП. Водитель «Газели» в свете фар увидел на дороге колесо, оторвавшееся от другого автомобиля. И экстренно затормозил.
— При экстренном торможении водитель «Газели» выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с встречным автомобилем «Мерседес-Бенц Е200», — пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.
После столкновения «Газель» перевернулась на крышу. Известно, что машина ехала со стороны Быково в сторону Волжского.
— Ход и результаты расследования данного уголовного взяты на контроль, — прокомментировали в прокуратуре Волгоградской области.