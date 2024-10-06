Водитель BMW, сбивший насмерть девочку в Норильске, заключён под стражу

В Норильске на два месяца заключили под стражу 25-летнего водителя BMW, сбившего насмерть 14-летнюю девочку вечером 3 октября. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.
По данным ГАИ, ранее лишённый прав 25-летний водитель иномарки сбил девочку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Маслова. Школьница погибла на месте происшествия до приезда медиков.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека). Расследованием дорожного происшествия занимается СК. Отмечается, что водитель ранее был лишён прав за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
По решению суда мужчину заключили под стражу на два месяца на период следствия.