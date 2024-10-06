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Спасатели деблокировали зажатого в грузовике при ДТП водителя в Барановичском районе

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели деблокировали зажатого при ДТП в грузовике водителя в Барановичском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация о ДТП в Барановичском районе поступила спасателям после полудня 5 октября. Возле деревни Новый Свет произошла авария с участием седельного тягача с полуприцепом и легковушки.

Работники МЧС из седельного тягача деблокировали водителя. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.