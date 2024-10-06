Информация о ДТП в Барановичском районе поступила спасателям после полудня 5 октября. Возле деревни Новый Свет произошла авария с участием седельного тягача с полуприцепом и легковушки.
Работники МЧС из седельного тягача деблокировали водителя. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Спасатели деблокировали зажатого в грузовике при ДТП водителя в Барановичском районе
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели деблокировали зажатого при ДТП в грузовике водителя в Барановичском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Информация о ДТП в Барановичском районе поступила спасателям после полудня 5 октября. Возле деревни Новый Свет произошла авария с участием седельного тягача с полуприцепом и легковушки.