В челябинской многоэтажке произошло очередное ЧП с лифтом

Как рассказывал «МК-Челябинск», это уже второе происшествие с лифтом за последние дни. Недавно сорвалась с 13 этажа кабина лифта в доме по улице Университетская Набережная. В лифте ехал школьник — он смог выбраться из него самостоятельно. Системы экстренного торможения позволили избежать трагедии. Дело заинтересовался Следственный комитет РФ.