В челябинской многоэтажке произошло очередное ЧП с лифтом

Инцидент случился в многоэтажном доме № 131 по улице Братьев Кашириных. На видео — трое пассажиров выходят из кабинки, а дальше она с грохотом летит вниз. Запись опубликована в группе «Академ Риверсайд. Челябинск Сити. Соседи». Пользователи возмущаются, отмечая, что «УК стабильно начисляет незаконные платежи за обслуживание второго лифта».
По мнению специалистов, речь не идет об обрыве троса, не сработали «ловители» и лифт сел на установленные в приямке буферы. Поэтому створки лифта сместились.
Как рассказывал «МК-Челябинск», это уже второе происшествие с лифтом за последние дни. Недавно сорвалась с 13 этажа кабина лифта в доме по улице Университетская Набережная. В лифте ехал школьник — он смог выбраться из него самостоятельно. Системы экстренного торможения позволили избежать трагедии. Дело заинтересовался Следственный комитет РФ.