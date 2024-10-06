Под Ростовом женщина получила ожоги, спасая вещи от пожара

В одном из садоводческих товариществ в Мясниковском районе Ростовской области загорелась деревянная постройка. Вскоре пламя перекинулось и на автомобиль, припаркованный рядом. О ЧП экстренным службам сообщили очевидицы.
Когда на место прибыли пожарные, то они увидели 55-летнюю хозяйку с ожогами. Женщина сказала, что пострадала, когда пыталась спасти вещи, а потом еще и потушить огонь самостоятельно.
На скорой помощи дончанку отвезли в больницу.
— Причину пожара установят дознаватели МЧС России. Площадь пожара составила 34 квадратных метров, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.