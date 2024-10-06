Автобус сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Дзержинске

10-летний ребёнок попал в больницу после ДТП с автобусом в Дзержинске. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Согласно данным, ДТП произошло 5 октября в 17:00 на пешеходном переходе рядом с домом № 1 на улице Клюквина в Дзержинске. 55-летний водитель автобуса ПАЗ ехал на разрешающий сигнал светофора с поворотом направо. В этот момент школьник попытался перебежать дорогу на красный свет и попал под колёса автобуса.
Пострадавшего мальчика доставили в БСМП Дзержинска.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что мотоциклист погиб в ДТП в Арзамасе.